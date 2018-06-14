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14 Haziran 2018 17:58

Milletvekili Köktaş, seçim çalışmalarını İlkadım ve 19 Mayıs’ta sürdürdü

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Milletvekili Köktaş, seçim çalışmalarını İlkadım ve 19 Mayıs’ta sürdürdü

14 Haziran 2018 17:58

Dönem Milletvekili Seçimleri çalışmaları kapsamında İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerinde bir dizi program gerçekleştirdi.


İlçelerde esnaf ziyareti yapan milletvekili Fuat Köktaş, 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen iftar programında Düzköy, Karagöl, Çiftlik, Ormancik, Kuşkayası, Kösedik, Aydınpınar, Fındıklı, Karacaoğlu ve Tepeköy Mahallelerinin muhtarları ve sakinleri ile birlikte orucunu açtı. İlkadım Gazi Polis Merkezinde emniyet mensuplarıyla birlikte sahur yapan Köktaş, "Bugün güven ve huzur içinde iftarlarımızı, sahurlarımızı yapıyorsak emniyet güçlerimizin sayesinde. Onlarla gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Rabb’im emniyet güçlerimize kolaylıklar, başarılar versin" dedi.


İlçelerde vatandaşlar tarafından gösterilen ilgi, alaka ve desteğe de teşekkür eden Milletvekili Köktaş, "24 Haziran da ülkemiz, daha büyük hedeflere, daha huzurlu, daha müreffeh bir gelecek için sandık başına gidecek ve Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan, Mecliste AK Parti diyerek, mührü vurarak ’Durmak yok, yola devam’ diyecektir inşallah diyorum ve hedef 2023, 2053 ve 2071’e giden yolda gelecek Türkiye’nindir, gelecek aziz milletimizindir" diye konuştu.




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