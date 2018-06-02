Milletvekili Köktaş: “Vakit Samsun vakti”

Ülkemizin güzel yarınları, aydınlık geleceği içinde yine milletimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Vakit Türkiye vakti, vakit Samsun vaktidir" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Adayı Fuat Köktaş, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri çalışmaları kapsamında Havza ve İlkadım ilçelerinde bir dizi programlar gerçekleştirdi.

Milletvekili Köktaş gerçekleştirdiği programlarda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "AK Parti sadece 81 milyonluk Türkiye’nin değil, aynı zamanda mazlum milletlerin iradesini de temsil etmektedir. Dünyanın bütün mazlumlarının yüreğindeki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sevgisi tesadüfen oluşmuş bir sevgi değildir. Dünyada da milli gelire göre en çok insani yardımı yapan ülke Türkiye’dir. 16 yıllık kutlu yolculuğumuzu milletimizle el ele, omuz omuza bugünlere taşıdık. 2002 yılı öncesi dibe vurmuş ekonomimizi, itibarı yok olmuş ülkemizi yeniden ayağa kaldırdık. İşte önümüzde yine önemli bir 24 haziran seçimi var. Milletimiz bu 16 yıllık kazanımlarından asla vazgeçmeyecek. Millet iradesi üstünde vesayet kurulmasına izin vermeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile meclis daha güçlü hale gelecek. Bugünlerde toplum mühendisleri bir dedikodu yayıyorlar ‘cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçelim, gerisi önemli değil.’

Unutmayın ki gerisi çok önemli, Meclis de bu dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar önemli hale geliyor. Çünkü Meclis güçlü olunca yürütmenin ihtiyacı olan kanunları yapacak, onun önünü açacak ve hep birlikte yasamayla yürütme Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Bunun için güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyoruz."