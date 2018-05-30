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30 Mayıs 2018 16:39

Milletvekili Köktaş: “Yerli ve milli atılımlar yaptık”

Seçim çalışmaları kapsamında baba ocağı Çarşamba’da hemşehrileri ile buluşan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, hükümet olarak sağlıkta, enerjide, savunma sanayinde yerli ve milli atılımlar yaptıklarını söyledi.

Milletvekili Köktaş: “Yerli ve milli atılımlar yaptık”

30 Mayıs 2018 16:39


Milletvekili Fuat Köktaş, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekili seçimleri çalışmaları kapsamında seçim bölgesi baba ocağı Çarşamba da esnaf ziyareti yaparak hemşehrileri ile bir araya geldi.


Köktaş yaptığı açıklamada, "Türkiye AK Parti iktidarıyla 16 yılda tam 3,5 kat büyüdü. Ülkemizin dünyadaki itibarı yükseldi, söz sahibi oldu. Toplumun bütün kesimleri kalkınmada, refahtan payını aldı. Teröre, terör hareketlerine, en ağır darbeyi iktidarımız döneminde vurduk. Terörle ülkemizi tökezletmeye ayağa kalmaması için uğraşanlara en büyük ders verildi. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız, ay-yıldızlı bayrağımızın altında sonsuza dek hür ve bağımsız olarak yaşayacağız. Sağlıkta, enerjide, savunma sanayinde yerli ve milli atılımlar yaptık, büyük devrimler gerçekleştirdik. Vatandaşımızın derdiyle dertlendik, sevinciyle sevindik. Çiftçimizin, emeklimizin, memurumuzun, öğrencimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin hep yanında olduk. Sorunlarına, taleplerine sırt çevirmedik, çözüm yolları aradık. Şimdi bütün bu kazanımlarla birlikte devam ediyoruz, büyümeye, üretmeye, istikrara devam ediyoruz. İnşallah yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ülkemiz şahlanacak, milletimiz kazanacak” dedi.




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