Milletvekili Köktaş’tan ‘sandık’ çağrısı

Fuat Köktaş, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde bir dizi programlar gerçekleştirerek hemşehrileri ile bir araya geldi. Milletvekili Köktaş, "Allah’ın takdiri, milletimizden aldığımız dua, destek ve güçle bugüne kadar ülkemize ve halkımıza büyük hizmetler, nice ilkler, yenilikler ve güzellikler yaşattık. Bugün çok önemli ve tarihi bir seçimin arifesindeyiz. 24 Haziran seçimleri, AK Parti iktidarlarının bugüne kadar yaptıklarının perçinlenmesi ve yeni bir Türkiye’nin inşası için çok kritik bir öneme sahiptir. 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza sağlam ve emin adımlarla yürümek için, güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye bir kez daha destek istiyoruz. Bizler bugüne kadar ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık, bundan sonra yine milletimizle birlikte başaracağız. Bu anlamda sandığa gitmeyenleri sandığa götürüp oy kullandırın. Unutmayalım ki bir oy çok önemli. Şimdi daha huzurlu, refah ve güvenli bir gelecek için gece gündüz çalışma vaktidir. Türkiye için şahlanış vaktidir. Allah yar ve yardımcımız olsun. 24 Haziran seçimleri şimdiden ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya mazlumları için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.