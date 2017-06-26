Milli karateciyi hırs bastı

Dünyanın en büyük 3’üncü spor organizasyonu olan ve bu yıl 23’üncüsü Samsun’da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek milli karateci Fatih Çiçek, Sofya Deaflympics 2013’teki altın madalya başarısını Samsun’da da sürdürmek istediğini söyledi.

Organizasyonun Samsun’da yapılacak olmasının motive edici olduğunu ifade eden Çiçek, “Bu bile rakiplerim üzerinde baskı oluşmasına yeterli bir sebepken, bir de geçmişte elde ettiğim başarılar var. Rakiplerim karşıma 1-0 geride çıkacaklar. Müsabakalarda çok akıllıca mücadele edeceğim ve arzu ettiğim madalyaya ulaşacağım. Sadece bireysel düşünmüyorum. Kişisel olarak şampiyon olmak istiyorum ama takım olarak da şampiyonluk istiyoruz. Son şampiyon olarak yine en iddialı ülke konumundayız" dedi.

Her açıdan çok avantajlı olduklarının altını çizen Çiçek, “Deaflympics 2017’de karate branşında katılımcı ülke ve sporcu sayısının artması nedeniyle müsabakalar daha zorlu geçecek. Biz buna rağmen en iddialı ülke konumundayız. Çok daha bilinçli ve disiplinli çalışıyoruz. Samsun’da en iyi dereceyi alarak, devletimizin bizlere verdiği desteği boşa çıkarmamak için mücadele edeceğiz. Türk halkından isteğimiz, dualarını bizden eksik etmesinler” diye konuştu.