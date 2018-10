Milli takımın özel sporcuları İlkadım'da

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İtalya'da 12-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasına katılacak Down Sendromlu Futsal Milli Takım sporcularını Ihlamur Kafe ve Restaurantta ağırladı.

Samsun 19 Mayıs ilçesinde bir süre kamp yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takım sporcularının ve teknik heyetinin ağırlandığı buluşmaya, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci, 19 Mayıs Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Serkan Eroğlu da hazır bulundu.

“Başarıya inancımız tam”

Teknik ekip ve sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Tok, Kasım ayında İtalya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa şampiyonasının hazırlıklarını sürdüren milli takımın şampiyonadan başarı ile döneceklerine inancının tam olduğunu söyledi. Milli Takımın özel sporcularını İlkadım'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tok, “Evlatlarımızla ne kadar gurur duysak ne kadar övünsek az, onlar her şeyi hak ediyorlar çünkü onlar azmin, inancın abideleri. Kasım ayında İtalya'dan birincilikle döneceklerine inancım tam. Hepsini ayrı ayrı gözlerinden öpüyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Sportif başarıları gücümüzü ikiye katlıyor”

Programa katılan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ise, “Güzel bir buluşma oldu. Down sendromlu arkadaşlarımızın sportif başarıları gücümüzü ikiye katlıyor ve toplumumuzu daha da birleştiriyor. Down sendromlu arkadaşlarımızı burada görmekten dolayı çok mutluyum. Bu vesile ile Başkanımız Erdoğan Tok'a böyle güzel bir buluşma sağladığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.