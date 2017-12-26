Milyon dolarlık mücevherlerin bulunduğu sergi Samsun’da açıldı

Başarılı Kadınlar Platformu (BİKAP) tarafından düzenlenen Alışveriş Şenliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da açıldı. Birçok girişimci kadın ve firmanın boy gösterdiği şenlikte, değeri milyon dolarları bulan mücevherlerin yanı sıra el emeği ürünler de sergilendi.

BİKAP kurucuları, yaptıkları şenlikle kadınların ekonomiye olan etkisini göstermeyi amaçladıklarını ifade ederek, “BİKAP olarak amacımız bir sürü girişimci kadınlara fırsat oluşturarak, yaptıkları ürünleri sergilemesidir. Bunlarla ilgili talebi karşılamak için platformu kurduk. Şu an bulunan sergimizde çok ünlü markalar var. Çok önemli bir pırlanta şirketi de burada. Yaklaşık 2 milyon dolarlık mücevherleri burada sergiliyorlar. Samsunlu hanımların büyük ilgisini bekliyoruz. Ekonomiyi canlandırmak ve kadınlara ön ayak olmak için buradayız” dedi.

Yılmaz: “Seneye daha büyüğünü yapmayı umuyoruz”

Yapılan şenliğin güzel geçmesini ve seneye daha büyüğünü yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Başarılı İş Kadınları Platformunun Anadolu turneleri dolayısıyla uğradıkları Samsun’da ev sahipliği yapıyoruz. Herkesin gördüğü gibi çeşitli işlerde işlerinde başarılı olan hanımefendiler, işleriyle ilgili, yaptıkları ürünlerle ilgili ve firmalarının ürettikleri ürünleri burada küçük stantlarda tanıtıyorlar ve satıyorlar. Önceden rezervasyonları yapıldı ve platformları hazırlandı. Samsunlu başarılı iş kadınlarının katılmasıyla platform daha da gelişti. İnşallah umduklarını bulurlar. Ziyaretçi sayısının çok olmasını bekliyorum. Bazı STK’lar da bu işe destek oldu. Bu sene elde edilmiş sonuç organizasyonu yapanları mutlu eder ve seneye daha büyüğünü yaparız diye umuyorum” diye konuştu.

Taşçı: “Belediye olarak kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyoruz”

Kadınların istihdama katılması noktasında belediye olarak özel bir çaba sarf ettiklerinin altını çizen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Samsun, çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. BİKAP’ın önderliğinde yaklaşık 55 girişimci kadının katılımıyla güzel bir sergi açıldı. Biz de Atakum Belediyesi olarak, Atakum Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) bünyesinde el emeği üreten hanım kardeşlerimizin ürünlerini burada sergiliyoruz. Atakum Belediyesinde kadınlara yönelik olarak pozitif bir ayrımcılık uygulamasıyla ortaya çıkan ürünlerin meyvesini bugün burada almaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Sabah başlayan şenlik, akşam saatlerine kadar devam edecek.