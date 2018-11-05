Mimar Noyan Umur Vural geleceğin mimarlarıyla buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından "Bir Mimarın Restrospektifi" konulu seminer düzenlendi.

Mimar Noyan Umur Vural'ın konuk olduğu seminer, Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesinde gerçekleşti. Yaptığı konsept projeler ile tanınan ve bir mimarlık firması sahibi Noyan Umur Vural, katılımcılarla öğrencilik dönemi de dahil olmak üzere yapmış olduğu 14 adet projeyi paylaştı. Çok farklı tarihlerdeki projeleri birbirleriyle ilişkilendiren ve zamanla neye evrildiklerini görsel sunumla anlatan Vural, “Profesyonel hayatta yaptığımız her proje kendi içinde bir serüven, o serüvenlerle ilgili de size bazı önemli ipuçları vereceğim” dedi.

“Her yapı kullanıcısıyla birlikte yaşar”

Mimar Vural projelerinin içinde özel bir yere sahip olan “40>82” isimli projesini de anlatarak bu projenin hangi düşünceden ortaya çıktığına vurgu yaptı. Vural, “Öyle bir yapı tasarlayayım ki bu yapı ‘kullanıcısı varken var olsun, kullanıcısı yokken yok olsun' diye düşündüm çünkü her yapı kullanıcısıyla birlikte yaşar. Tasarladığım Compact House, kullanıcısı varken yaşayan, kullanıcısı yokken de doğanın içinde yok olan, doğayla dost bir yapı. Bu proje büyük yapıların her zaman küçük yapılardan üstün olmadığını, yeri geldiğinde ‘40'ın, 82'den daha büyük olduğunu vurguluyor” diye konuştu.

İçinde yer aldığı doğayı 40>82'nin yapısına göre değiştirmek yerine, yapı olarak 40>82'yi doğaya uygun olarak tasarladığını söyleyen Vural, Compact House'da teklik ve görünürlük kavramlarını ön plana çıkarttığını da söyledi.

Engin Noyan Vural yoğun ilgi gösterilen seminerin sonunda öğrencilerden gelen soruları ayrıntılarıyla cevapladı.

Seminere; Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Koşun, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.