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04 Eylül 2018 16:53

Minibüsçüyü darp edip para gasbı iddiasına 3 gözaltı

Samsun’da bir dolmuş şoförüne binip araç sürücüsü darp ederek parasının gasp edilmesi olayına karıştıkları iddia edilen 3 şahıs yakalandı.

Minibüsçüyü darp edip para gasbı iddiasına 3 gözaltı

04 Eylül 2018 16:53


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Atatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. (32) dolmuş minibüs ile seyir ederken aracına binen kişilerin kendisini sopayla darp edip araçta bulunan paraları aldıklarını ileri sürerek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili M.Y.(28), F.B.(19) ve A.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.




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