Minibüsün çarptığı Iraklı 2 çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Iraklı 12 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.(23) idaresindeki 55 ARP 12 plakalı minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Iraklı Mohammed Kannah (12) ile akrabası Hashım Naıemı’ye (12) çarptı. Minibüsün çarpanın şiddetiyle savurduğu çocuklar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yunus Emre Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan Iraklı çocuklar yapılan müdahalelere rağmen acil serviste hayatlarını kaybetti.

Çocukların yakınları hastanede gözyaşı döktü. Polis kazayla ilgili araç sürücüsünü gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.