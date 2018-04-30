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30 Nisan 2018 13:35

Miniclub etkinlikleri Mayıs’ta miniklerle buluşacak

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin(AVM) büyük ilgi gören Miniclub etkinlikleri, Mayıs ayında da dopdolu bir içerikle minik ziyaretçileriyle buluşacak.

Miniclub etkinlikleri Mayıs’ta miniklerle buluşacak

30 Nisan 2018 13:35


Oyunlar, yarışmalar, aktiviteler ve sürpriz hediyelerle dolu Miniclub etkinliği her cumartesi-pazar günü birbirinden eğlenceli sanat faaliyetleri gerçekleştirecek. Mayıs ayında Yeşilyurt AVM’ye gelen çocuklar her cumartesi ve pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında tamamen ücretsiz olan ve bütün malzemelerini Yeşilyurt AVM’nin karşılayacağı, birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırlayacak. Yeşilyurt AVM Miniclub Çocuk Atölyesi katılımcıları Mayıs ayında, Anneler Günü’ne sayılı günler kala "Hediyemi Kendim Yapıyorum Atölyesi" ile Annelere birbirinden eğlenceli hediyeler tasarlıyor. 1. hafta karton ve keçelerden oyuncakların yapılacağı "Oyuncak Atölyesi", 2. hafta keçeden anahtarlık, cüzdan, dekoratif hediyelerin yapılacağı "Keçeden Eşya Atölyesi", 3. hafta Ramazan ayına özel karagöz ile hacivat, tuzsuz karabekir, zenne gibi karakterlerin mini oyuncaklarının yapılacağı "Ramazan Ayı Objeleri Atölyesi", 4. hafta mukavva ve jelatin kullanılarak gerçekleştirilecek "Vitray Atölyesi" düzenlenecek. Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilecek birbirinden eğlenceli ve sanatsal atölyeler ile çocuklar el, göz ve dikkat becerilerini arttırmanın yanı sıra, öz güven gelişimlerine de ayrıca katkıda bulunuyor. Minikler biraz keçe, biraz mukavva ve çeşit çeşit malzeme ile yapacakları oyuncak ve süs eşyaları ile Miniclub Mayıs ayını da dolu dolu geçirme fırsatı bulacaklar.



Yeşilyurt AVM fast food katında ücretsiz olarak gerçekleştirilen Miniclub çocuk eğlencesi Mayıs ayı boyunca her cumartesi-pazar saat 14.00-18.00 arasında olacak. Düşevi Oyuncuları eğitmenler eşliğinde gerçekleşen Miniclub etkinliklerine 6-12 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabiliyor. Günde 3 seans olarak gerçekleşen etkinlikler 10 kişilik gruplarla yapılıyor.




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