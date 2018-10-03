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Miniclub'ta Ekim ayı etkinlikleri

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinin (AVM) büyük ilgi gören Miniclub etkinlikleri dopdolu bir içerikle yeni dönemde minik ziyaretçileriyle buluşuyor.

Oyunlar, yarışmalar, aktiviteler ve sürpriz hediyelerle dolu Miniclub etkinliği her cumartesi-pazar günü birbirinden eğlenceli sanat faaliyetleri gerçekleştirecek.


Ekim ayında Yeşilyurt AVM' ye gelen çocuklar her cumartesi ve pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında tamamen ücretsiz olan ve bütün malzemelerini Yeşilyurt AVM'nin karşılayacağı, birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırlayacak. Ekim ayında “Masal Kahramanları ile Drama ve Maske Atölyesi” gerçekleştirecek Yeşilyurt AVM Miniclub Çocuk Atölyesi katılımcıları, kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortam, keşiflerini ve hayal güçlerini harekete geçirme fırsatı buluyor. Ekim ayı boyunca her hafta sonu devam edecek etkinlikte etkinliği Alaaddin ve Jasmine, Alice Harikalar Diyarında, Keloğlan ve Cankız, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler gibi en sevilen masal kahramanları küçük konuklarını ağırlayacak. 4-12 yaş için planlanan ve 1 ay sürecek olan atölyede katılımcılar farklı türlerden maskeler yapmayı ve maskelerine karakter vermeyi de öğrenecekler. Düşevi Sanat Merkezi eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar el, göz ve dikkat becerilerini arttırmanın yanı sıra, öz güven gelişimlerine de ayrıca katkıda bulunuyor.


Yeşilyurt AVM fast food katında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen Miniclub çocuk eğlencesi Ekim ayı boyunca her cumartesi-pazar saat 14.00-18.00 arasında yapılacak.

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