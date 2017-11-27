Minik Ceylin’in tabutuna en sevdiği elbisesi sarıldı

Samsun’un Canik ilçesi Hilaltepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 9 yaşındaki E.A., aynı apartmanda oturan 5 yaşındaki amcasının kızı Ceylin Nazlı A. ile birlikte dedeleri Mithat A.’nın Hilaltepe Mahallesi’ndeki evine gitti. Çocuklar, buradan da dedeleri ile birlikte Yayla Mahallesi’ndeki düğüne gitmek istedi. Aynı mahallede oturan C.Y., dede Mithat A. ile daha sonra ava gitmek için otomatik av tüfeğini ve av köpeklerini yanına aldı. C.Y. köpekleri minibüse bindirirken, av tüfeğini minibüsün yanına dayadı. E.A., tüfeği alıp amcasının kızı Ceylin Nazlı A.’ya doğrulttuğu sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucunda ağır yaralanan minik Ceylin, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden minik Ceylin için bugün Hilaltepe Mahallesi’ndeki dede evinde helallik alındı. Minik Ceylin’in tabutunda sarılı olan beyaz elbisesi ise yürekleri dağladı. Dedesinin iddiasına göre, tabuta sarılı olan elbise minik Ceylin’in en sevdiği ve her düğüne gittiğinde giydiği elbiseydi.

Olaya tanıklık eden Ceylin’in dedesi Mithat A., “Biz torunlarımla beraber düğüne gidecektik. Köyde avcılarımız vardı. Giderken onları da bir yere bırakacaktık. Köpekleri arabaya bindirirken avcılardan biri tüfeği arabaya dayamış. Benim büyük oğlumun 9 yaşındaki çocuğu da tüfeği almış o anda. Biz de fark edemedik. Bir dakikada ne olduysa oldu. Bir anda tüfek ateş aldı ve torunum vuruldu. Ceylin köpekleri ve hayvanları çok severdi. Tabutuna da gelinlik elbisesini sardık. Bu elbisesini çok severdi. Her yerde bunu giyerdi. Hangi düğüne gitse bunu giyerdi” dedi.

Minik Ceylin için dualar okunduğu sırada kızının tabutunun başına gelen anne Sibel A. da gözyaşlarına boğuldu. Kızının tabutunu ve elbisesini seven anne, zaman zaman kızının giydiği elbiseyi öptü.

Helalliğin ardından Ceylin Nazlı A., Hilaltepe Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.