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22 Kasım 2017 14:43

Minik Furkan gözyaşlarıyla uğurlandı

İstanbul Esenyurt’ta, 2 gün önce oyun oynarken dengesini kaybederek düştüğü su kuyusundan itfaiye ekiplerince çıkarılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki Furkan Tibet, memleketi Samsun’da toprağa verildi.

Minik Furkan gözyaşlarıyla uğurlandı

22 Kasım 2017 14:43


Edinilen bilgiye göre, mahallede oyun oynayan 8 yaşındaki Furkan Tibet, dengesini kaybederek üstü açık olan su kuyusuna düşmüştü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla Tibet, 5 metre derinliğindeki içi su dolu kuyudan çıkarılmıştı. Tibet, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.


Furkan Tibet’in cenazesi memleketi Samsun’a getirildi. Minik Furkan, Samsun’un Canik ilçesi Başalan Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede büyük acı yaşayan Furkan’ın yakınları sinir krizleri geçirdi.




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