Minik kaleci ile futbolcuların güldüren diyaloğu

Samsunspor’un son antrenmanı neşeli anlara sahne oldu. Takımın antrenmanından sonra şok havuzunda tedavi gören futbolcuların yanına giden 13 yaşındaki alt takım kalecilerinden Ömer Can Kocaoğlu, “Sizlere o kadar para verdik. Bu sene Süper Lig’e çıkamazsanız kötü olur” dedi. Samsun’daki antrenmanlara katılmayan Chibuike ve diğer futbolculara da çıkışan minik kaleci, futbolcuları soru yağmuruna tuttu.

Takıma geçen sezonun devre arasında katılan Göksu Türkdoğan, minik kaleciye “Beni beğeniyor musun?” diye sordu. Minik kaleciden “Evet” cevabını alan Türkdoğan, “Sen futboldan anlamıyorsun. Benim futbolumu bir tek sen beğendin” diye espri yaptı. Sivasspor’dan yeni gelen Hasan Hatipoğlu’na isim benzerliğinden dolayı “İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun neyi oluyorsun?” diye soran minik kaleci, daha sonra oyuncunun yanına giderek ona sarıldı.

"İleride bu ağabeylerimin yerinde olmayı çok istiyorum"

Futbolcularla aralarında geçen diyaloğu anlatan 2004 grubunda yer alan 13 yaşındaki kaleci Ömer Can Kocaoğlu, “Futbolcular havuzda şok tedavisi yaparken yanlarına gittim. Hasan Hatipoğlu ile konuştuk. Ona, ‘Nihat Hatipoğlu’nun neyi oluyorsun?’ diye sordum. Ahmet Burak Solakel ve Göksu Türkdoğan ile de muhabbet ettik. Onlara Kone, Furkan Köse ve John Chibuike’yi sordum. Futbolculara, ‘Süper Lig’e çıkmazsak çok kötü olacak. Sizlere o kadar para verdik. Transferlere, takıma ve stada o kadar para verdik. Bu sene kesinlikle çıkmamız lazım’ dedim. Onlar da bana, ‘Çıkacağız inşallah’ dedi. İleride bu ağabeylerimin yerinde olmayı çok istiyorum. Tek sıkıntım boyum kısa. Boyum uzarsa daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, gülüşmelerin ardından minik kaleci ile hatıra fotoğrafı çektirdi.