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20 Kasım 2017 11:36

Minik öğrenciler, çocuk hakları için yürüdü

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Samsunlu öğrenciler yürüyüş yaptı.

Minik öğrenciler, çocuk hakları için yürüdü

20 Kasım 2017 11:36


İlkadım Atatürk Ortaokulu öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla; haklarına ulaşamayan çocuklar için bir farkındalık etkinliği düzenledi. Okuldan yaya hareket eden öğrenciler; öğretmenler eşliğinde, İstiklal Caddesi boyunca yürüyerek Bulvar AVM önünde toplandı. Yürüyüşte çocuk hakları ile ilgili sloganlar atıldı, şarkılar söylendi. Öğrenciler, Bulvar AVM’nin kurduğu stantta "Çocuğum Haklarım Var" şarkısını söyledi. Etkinliğe oldukça ilgi gösteren vatandaşlar, bu anları cep telefonu ile kaydettiler. Öğrenciler haklarına ulaşamayan çocukların haklarının verilmesini istediler.




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