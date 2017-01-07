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07 Ocak 2017 14:54

Minik öğrencilere ‘Duyuların Dansı’ etkinliği

Minik öğrencilere ‘Duyuların Dansı’ etkinliği

07 Ocak 2017 14:54

Orff Schulwerk Müzik ve Hareket Eğitimcisi Onur Erol, minik öğrencilere çocuk şarkılarından “Duyuların Dansı” isimli etkinlik düzenledi.
Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin (AVM) Pera Sanat Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Çamyatağı, Çiftlik, Belalan, Eriklibelen, Gidirli, Çelikalan ve Boyalı İlkokulu öğrencileri katıldı.
Şarkını söyle, müzikolaj, kendin yap kendin çal isimli kitapları ve yine aynı isimleri taşıyan çocuk şarkıları albümleri ve aynı zamanda sosyal medyada yüksek izlenme ve beğeni gören ‘Karamela Sepeti’ kanalı ile çocukların ilgi ile takip ettiği Orff Schulwerk Müzik ve Hareket Eğitimcisi Onur Erol, bestelediği çocuk şarkılarından oluşan konser eşliğinde interaktif ritm ve müzik atölyesi gerçekleştirerek, çocukların etkinliğe sadece dinleyerek değil, aktif bir şekilde katılımlarını sağlayarak, onlara unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı.
Karadeniz’e ilk kez geldiğini belirten Onur Erol, Türkiye’nin 30 farklı şehrinde eğitimcilere yönelik birçok uygulamalı seminer ve konferanslar da verdiğini söyledi.



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