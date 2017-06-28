Minik Tunahan’dan örnek davranış

sınıf öğrencisi Tunahan Bütün, kazandığı bisikleti TEOG’da derece elde eden Songül Yarbaş’a hediye etti.

İlkadım Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Sağlığı işbirliği ile yürütülen ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde “Geleceğimize Sahip Çıkalım” projesi AKM’de düzenlenen ödül töreni ile son bulmuştu. Ödül töreninde, projede 1. olan İstiklal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Tunahan Bütün, kazandığı bisikleti ihtiyacı olan bir yaşıtına hediye edeceği sözü vermişti. Minik Tunahan verdiği sözü yerine getirerek İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un hediye ettiği bisikleti, TEOG sınavında dereceye giren 8. sınıf öğrencisi Songül Yararbaş’a hediye etti.

“Yavrularımızın başarıları gurur verici”

İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası başkanlık makamında iki öğrenciyi buluşturan Başkan Tok, Tunahan’ın bu tavrının örnek bir davranış olduğunu söyledi. Başkan Tok, “Atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için giderek büyüyen ve ilgi gören Geleceğimize Sahip Çıkalım projesinin birincisi olan güzel yavrumuz Tunahan’a yaşından büyük, örnek davranışı için teşekkür ederim. Çevreye duyarlı, bilinçli bireyler yetiştirmek ve bilinçli toplum oluşturmaya katkı sağlamak amacı ile atık yağların evlerde kaynağında toplanması için ödüllü yarışmaya dönüştürülen ‘Geleceğimize Sahip Çıkalım’ projesi büyük ilgi gördü. Bu ilginin yanı sıra bu yıl 31 okulda 300 öğretmen ve 13 bin 978 öğrencinin katılımı ile 31 bin litre atık yağ kaynağında toplanmış oldu. Hem doğaya hem de ekonomimize faydalı bir yarışmaya dönüşen projemiz bu yıl minik yavrumuz Tunahan’ın örnek davranışı ile daha anlamlı bir hal aldı. Yarışma da 1’inci olarak asıl ödülü kazanan Tunahan tarafımızdan hediye edilen bisikleti Songül kızımıza hediye ederek projemizi taçlandırmış oldu. 8. sınıftan bu yıl mezun olan Songül, TEOG’da il genelinde derece yapmış başarılı bir öğrenci. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın bu şekilde değişik alanlarda kazandıkları başarılara şahit olmak gurur verici” dedi.

"Proje seneye daha geniş kapsamda yapılacak"

Bu yıl 2’ncisi tamamlanan projenin gelecek yılda kapsamının genişletilerek yeniden yapılmasını amaçladıklarını belirten Başkan Erdoğan Tok, “Geri dönüşüm şahsım ve belediyemiz için büyük önem arz eden konuların başında gelmekte. 2 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile yürüttüğümüz atık yağların toplanmasında örnek olan projemizi önümüzdeki yıl bir üst seviyeye taşıyarak Samsunumuzdaki 17 ilçe ve 300 okulda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bizim hizmet anlayışımız sadece yol ve kaldırım yapmak değildir. Her yaştan vatandaşımızın hayatına dokunacağımız, minik yavrularımızın eğitimlerini sağlayacağımız ve yarınlara daha bilinçli nesiller yetiştireceğimiz bir belediyecilik anlayışıdır. Bu ve bunun gibi birçok projeyle geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda bu projede emeği olan başta minik yavrularımız olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.