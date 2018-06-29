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29 Haziran 2018 16:10

Minik Zafer skolyozdan ameliyatsız kurtuldu

Üç yıldır skolyoz hastalığı ile mücadele eden Zafer Güneş, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.

Minik Zafer skolyozdan ameliyatsız kurtuldu

29 Haziran 2018 16:10

Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu’nun tedavi yöntemiyle, 60 dereceye kadar çıkan ve giderek artan omurga eğriliğinden ameliyatsız kurtuldu.


Zafer Güneş, 4 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu omurga eğriliği (skolyoz) teşhisiyle ameliyat edildi fakat şikayetlerinden kurtulamadı ve 3 yıl boyunca skolyoz ile yaşamına devam etmek zorunda kaldı. Tavsiye üzerine ailesi ile beraber geldiği VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu, ameliyat gerektirmeyen bir tedavi planı ile minik Zafer’i sağlığına kavuşturdu.



Özgürce koşabilmek her çocuğun hakkı


Güneş ailesi, 3 yıldır yaşadıkları zorlu sürecin, Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu ve ekibinin, omuriliğe dışarıdan manyetik alanla uzatılan özellikli bir çubuk yerleştirilmesiyle yaptıkları müdahale ile son bulmasına çok sevindiler. 4 ayda bir Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine kontrole gelen minik kahramanın sağlıklı büyüyebilmesi için, manyetik alan cihazı kullanılarak sihirli çubuklar ile uzatılma işlemi yapıldı.


Ağrılarından dolayı özgürce hareket edemeyen 7 yaşındaki Zafer Güneş, geçirdiği operasyonla skolyozndan kurtularak yaşıtlarıyla birlikte koşup oynamanın mutluluğuna kavuştu.




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