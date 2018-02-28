Minikler gülen yüz maskeleri tasarlayacak

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin(AVM) büyük ilgi gören Miniclub etkinlikleri Mart ayında da devam edecek. Oyunlar, yarışmalar, aktiviteler ve sürpriz hediyelerle dolu Miniclub etkinliği her cumartesi-pazar günü birbirinden eğlenceli sanat faaliyetleri gerçekleştirecek.

Mart ayında Yeşilyurt AVM’ye gelen çocuklar her cumartesi ve pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında tamamen ücretsiz olan ve bütün malzemelerini AVM’nin karşılayacağı, birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırlayacak. Miniclub Çocuk Atölyesi katılımcıları, lösemili kardeşlerine armağan etmek için gülen yüz maskeleri tasarlayacak. Düşevi Sanat Merkezi eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilecek “Benim Gülen Yüzüm Kardeşimin Olsun” adlı maske atölyesinde çocuklar el, göz ve dikkat becerilerini arttırmanın yanı sıra, öz güven gelişimlerine de ayrıca katkıda bulunacaklar. Minikler biraz keçe, biraz karton ve çeşit çeşit malzeme ile yapacakları maskeler ile lösemili kardeşlerine bir nebze olsun destek sağlama fırsatı bulacaklar.

AVM’nin fast food katında ücretsiz olan Miniclub çocuk eğlencesi Mart ayı boyunca her cumartesi-pazar saat 14.00 - 18.00 arasında gerçekleşecek. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen Miniclub etkinliklerine 6-12 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabiliyor. Günde 3 seans olarak gerçekleşen etkinlikler 10 kişilik gruplarla yapılıyor.