Miniklerden ailelerine mektup

Samsun’un İlkadım ilçesi Kubilay İlkokulu, Maarif Hareketi kapsamında "Ailemle Mektuplaşıyorum" çalışması başlattı.

Projenin amacının ülkede unutulmaya yüz tutan mektup yazma alışkanlığının birinci sınıftan itibaren çocuklara kazandırılması, mektup yazmanın yaygınlaştırılmasının olduğu belirtildi. Okullarda uygulanacak olan "Ailemle Mektuplaşıyorum’’ projesi ile öncelikle çağdaş anlamda öğrencilere mektup yazmanın sevdirilmesi ve farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Belirlenen amaç ve hedefler çerçevesinde Kubilay İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sebahat Kayhan, Müdür Yardımcısı Sabri Özdemir, veliler ve bir grup öğrenci ile PTT Başmüdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi. PTT Başmüdürü Adnan Sert’i ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Başmüdür Adnan Sert projeyi çok anlamlı bulduğunu belirterek, her aşamada destek olacağını, kaybolan değerlerin bu projeyle gündeme geleceğini söyledi.

Öğrenciler unutulmaya yüz tutan bir kültürü geri getirmek için kurumu ziyarete geldiklerini belirtirken, veliler bu projeye her zaman destek olacaklarını kaydettiler.