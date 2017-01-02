Miniklere verem hastalığı tiyatro ile anlatıldı

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "02-06 Ocak Tüberküloz (Verem) Haftası" nedeniyle miniklere müzikli çocuk oyunu sergilediler.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ayten Karabacak’ın hazırladığı “Oynuyorum, Eğleniyorum, Öğreniyorum” adlı projesinin “Bay Mikrop Senden Korkmuyorum” adlı müzikli çocuk oyunu Alparslan İlkokulunda miniklerle buluştu.

"02-06 Ocak Tüberküloz Haftası" nedeniyle 5 okulda bin öğrenciye sunulacak olan müzikli tiyatro oyununda miniklere verem hastalığı ve hastalıktan korunmanın yolları anlatılıyor.

Tiyatro oyunu hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Ayten Karabacak, “Burada amacımız küçük çocuklara verem hastalığını konu edip, birçok sağlıkla ilgili konularda mesaj vermeyi hedefledik. Hedef yaş grubumuz ise anaokulu ve ilkokul öğrencileridir. Çevre, hijyen, beslenme, düzenli uyku ve kötü alışkanlıklardan uzak durma ile ilgili bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza birkaç şey öğretebilirsek mutlu olacağız. Projemizin adı ‘Oynuyorum, Eğleniyorum, Öğreniyorum’. İzleyen çocuklarımız bu tiyatrodan çok keyif alıyorlar. Bunu daha da çok geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu projenin metin yazarı ve şarkıların söz yazarı benim. Bu oyunda kullandığımız sözler ve müziklerde alıntı değil, tamamen bize aittir” dedi.