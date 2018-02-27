Miniklerin oyuncak arkadaşlığı

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulunda yapılan, "Oyuncak Arkadaşım Projesi" ile toplanan oyuncaklar köy okullarındaki öğrencilerin yüzünü güldürdü. Öğrencilerin paylaşma duygularını geliştirmek amacıyla sınıf öğretmeni Selin Koca tarafından yapılan projeye öğrenciler ve velilerden büyük destek geldi. Minik öğrenciler ve velilerin okulda topladıkları oyuncaklar, bugün düzenlenen programın ardından köy okulundaki yüzlerce öğrenciye dağıtıldı.

Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulunda düzenlenen programda konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Çocuklarımız bizim yarınlarımız. Çocuklarımıza en iyi şekilde insanlık duygularını aşılama noktasında bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah çocuklarımız bu anlayışla yetiştiği müddetçe yarının aydınlık Türkiye’sine en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyorum. Ben çocuklarımızın ortaya koymuş olduğu bu kardeşlik duygusunu tebrik ediyorum” dedi.

Proje sahibi ve Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu Sınıf Öğretmeni Selin Koca ise, “Oyuncak projemizi Samsun’daki tüm halka tanıttık. Projemiz ulusal basında da yayınlandıktan sonra hedefimiz olan bin çocuğa kısa sürede ulaştık. Bin tane köy çocuğumuza oyuncaklarını götürmek için ilk adımımızı attık ve bugün itibariyle oyuncak dağıtımına başladık. Çok duygusal ve güzel bir program gerçekleştirdik” diye konuştu.

Program ve konuşmaların ardından, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun, Okul Müdürü Kadir Hapakaz ve Sınıf Öğretmeni Selin Koca eşliğinde, çocuklar Atakum ilçesine bağlı İncesu İlkokulundaki öğrencilere topladıkları oyuncakları dağıttı. Oyuncakları alan minik öğrencilerin yaşadığı mutluluk ise, objektiflere yansıdı.