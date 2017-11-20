Sınıf Öğrencisi Arda Keleş ve arkadaşları küresel sorunlara çözüm alanında Türkiye ikincisi oldu.

Projesinde doğal atık mısır koçanlarını bina yalıtım malzemesine dönüştüren Keleş, ısı kaybının yüzde 40 oranında önlendiğini de bilimsel olarak kanıtladı.

Okulun Fen Bilimleri Öğretmeni Ali Sarıbaş ile birlikte hazırladığı "Mısırı Kuruttun Mu, Evini Isıttın Mı?” isimli proje ile 5 bin proje arasında ilk 50’ye giren Arda Keleş, verdiği cevaplarla TÜBİTAK heyetini de kendisine hayran bıraktı. Samsun’u ve okulunu en iyi şekilde temsil eden öğrenci, kabul gören 600 proje içinde küresel sorunlara çözüm alanında Türkiye 2’nciliği elde etti.

Arda Keleş, arkadaşlarıyla birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk tarafında ağırlanan proje sahibi Arda Keleş, çalışması hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Çalışmayı titizlikle inceleyen Başkan Vekili Nihat Soğuk ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, projenin hayata geçirilebileceğini belirterek, destek verebileceklerini kaydetti.

Ziyarette projenin bilimsel değeri hakkında bilgi veren Çınarlık Ortaokul Müdürü Hakan Yılmaz, “Isı yalıtımını doğal atık ürün olan mısır koçanından yapmayı denedik. Yaptığımız deneylerle olumlu sonuçlar aldığımızı gördük. Sınırlarını ve uygulanabilirliğini gözlemledikten sonra yarışmaya başvurduk. Tamamen öğretmenimiz ve öğrencimizin özverili çalışmalarının sonucu oldu. Günümüz dünyası küresel ısınma sorununa çözüm üretmeyi hedefledik. Projemizin 2’ncilik elde etmesinden dolayı proje ekibi ile gurur duyuyorum. Projeyi geliştireceğiz. Çünkü yüzde 40 ısı tasarrufu sağlıyor. Sanayiye yönelik de çalışmamız var” dedi.

Öğrencilerin elde ettiği başarının kendisini duygulandırdığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, başarılı gençlerin kendilerini daha da geliştirmeleri için Tekkeköy’e yapacakları Bilim ve Teknoloji Merkezi hakkında bilgi verdi. Öncel, “Büyükşehir Belediyesi olarak TÜBİTAK işbirliği ile Tekkeköy ilçemize çok güzel ve şık bir Bilim ve Teknoloji Merkezi yapacağız. İhalesi yapılmak üzere. Ardından inşaat çalışmaları başlayacak. 2019 yılında yapımı tamamlanacak. İçinde sizler için çok önemli bir çalışma alanı da olacak. Çocuklarımız istifade edecek, kendilerini geliştirecekler. Projelerini orada hazırlayacak, deneyler yapacaklar. Bu merkezimizi sizlere armağan edeceğiz. Bu başarınızdan dolayı da hepinizi tebrik ediyorum. Şehrimize çok anlamlı bir başarı kazandırdınız. Çocuklarımızı yetiştiren hocalarımızı da kutluyorum. Böyle bir başarıyla başladınız ki devamının da geleceğine inanıyorum. Sizlerin gözlerine bakınca gönül rahatlığıyla geleceği size emanet edeceğimizi görüyorum” şeklinde konuştu.

Çınarlık Ortaokulunun başarısından büyük mutluluk duyduğunun altını çizen AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, “Mısır koçanını biz sobalarda yakıt türü olarak kullanıyorduk. Bu proje ile farklı bir alanda farklı bir amaçla imalat ürününe dönüştürülebilecek. Koçandan doğal ısı yalıtımı malzemesi yapılabileceğini düşünüp projelendirmişler. Çocuklarımız Türkiye 2’ncisi olarak çok güzel ve anlamlı bir başarıya imza attı. Doğup büyüdüğüm beldem Çınarlık’taki okulumuzun böyle bir başarı elde etmesi, beni ayrıca mutlu etti. Çınarlık, Samsun’da reklamı yeterince yapılamamasına rağmen önemli başarıları olan bir beldemiz. Bu son başarı ile beldemiz daha çok tanıtılacak, sesiniz daha çok duyurulacaktır. Daha çok çalışıp daha güzel başarılar elde etmenizi bekliyoruz. Geri dönüşümle mısır koçanlarını doğal ısı yalıtım ürününe dönüştürüp değerlendirmiş oluyoruz. Isı fabrikalarıyla görüşülüp koçanları alıp proje hayata geçirilebilir. İnşallah en kısa zamanda okulumuzu da ziyaret edeceğiz. Eksiğiniz varsa belediye olarak destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ve Çarşamba Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir’in de bulunduğu ziyarette 15 öğrenciye bisiklet hediye edilerek, toplu fotoğraf çektirildi.