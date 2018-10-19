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MMO ile VM Medical Park Hastanesi bölgesel protokol imzaladı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, kendisine bağlı olan Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat İl Temsilcilikleri üyelerine yönelik VM Medical Park Samsun Hastanesi ile “Kurumsal Sağlık Anlaşması” imzaladı.


Protokole, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Kurumsal Tanıtım Sorumlusu Güven Erol imza koydu.


Protokolle ilgili bilgi veren Nail Yolaydın, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube olarak üyelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, imzalanan protokoller ile üyelere daha verimli hizmet vermek istediklerini açıkladı.


Güven Erol ise, “VM Medical Park Samsun Hastanesi; modern tıbbın tüm gereklerini yeni ve kapsamlı bir sağlık anlayışıyla hastalarına sunmaktadır. Gerek teşhis tedavide, gerekse koruyucu sağlık hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine dünya standartlarında sunmak amaç ve hedefiyle faaliyet ve hizmetlerine devam etmektedir. Sağlıkta tercih edilen bir marka olmaktan onur duymaktayız ve bunun bilinciyle, her geçen gün daha iyi hizmetler ve imkânlar sunabilmek adına gelişmekteyiz. Bu sürecin Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube üyeleri adına faydalı olmasını temenni ederim” dedi.


MMO Samsun Şube Hizmet Binasında imzalanan protokol gereği odanın bölge üyeleri ve birinci derece yakınları VM Medical Park sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

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