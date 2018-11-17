MMO Samsun Şubeden yabancı dil protokolü

Protokol, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve okulun satış müdürü Canan Kaya tarafından oda binasında imzalandı. İmzalanan protokol gereği MMO Samsun Şube üyeleri, 1. derecede yakınları ve öğrenci üyelerinin katılım sağlayacağı genel İngilizce, iş İngilizcesi, çocuklar için özel olarak hazırlanmış yabancı dil programlarına liste fiyatı üzerinden indirim uygulanacak.

Protokolle ilgili bilgi veren Nail Yolaydın, şube olarak üyelerine yönelik sürdürdükleri çalışmalarda üye ve çocuklarına yönelik olarak eğitim alanında yabancı dil protokolü imzaladıklarını, kurumlarla işbirlikleri ve ortak çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.