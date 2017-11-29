MMO Samsun Şubesi öğrenci üyelerini geleceğe hazırlıyor

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi işbirliği ile Mühendislik Fakültesi Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde eğitim-öğretime yeni başlayan öğrencilere yönelik “Deneyimler Toplantısı” ve “Bölüme Hoş Geldin Kokteyli” düzenledi.

“Deneyimler Toplantısı” ve “Bölüme Hoş Geldin Kokteyli”ne OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Özbey, Doç. Dr. Hakan Özcan, Yrd. Doç. Dr. Lütfü Namlı, Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Yrd. Doç. Dr. Hatice Elif Gürkan, Arş. Gör. Onur Yontar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen Deneyimler Toplantısı’nda açılış konuşması yapan MMO Samsun Şube Öğrenci Üye Komisyonu Başkanı Doğancan Üzüm, MMO Samsun Şubesi’nin öğrencilere yönelik sürdürdüğü çalışmalar, komisyon çalışmaları ve düzenlenecek olan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşması yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, “Öğrencilerimizin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesine kayıt olduğu andan mezun olana kadar olan süreçte kendilerini mesleğe hazırlıyoruz. Bu süreç içinde onların; Bölüme Hoş Geldin Kokteylleri, Deneyimler Toplantıları, teknik seminerler ve geziler, kişisel gelişim eğitimleri, bilgisayar kursları ile donanımlarını artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Gürkan, klasik eğitim sisteminin verdiği eğitim ve donanımlarla günümüz dünyasında iş ve sosyal alanlarda arzu edilen beklentileri karşılamalarının zor olduğunu, yaşam boyu bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerektiğini, bunun için Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube olarak düzenlenen etkinliklerle üyelerinin yenilik ve gelişmeleri takip edebilmesi ortamı oluşturmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Doğancan Üzüm’ün moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Samsun Yurt Savunma Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Makine Mühendisi Cahit Utku Aral, firmalarının Türkiye’deki organizasyonu, üretim konuları, satışta bulundukları ülkeler, roket ve füze sistemleri, havacılık sistemleri, entegrasyon projeleri, teknoloji alt yapısı, finansal veriler ve ihracata dayalı üretim hakkında öğrencilere detaylı bilgi aktararak soru-cevap bölümünde gelen soruları cevapladı.

Toplantı sonrası Başkan Kadir Gürkan, Dekan Prof. Dr. Birol Elevli ve Doğancan Üzüm, Cahit Utku Aral’a plaket verdiler.

Toplantının ardından 2017-2018 güz yarıyılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğrenime başlayan öğrenciler için verilen kokteylde; yeni öğrenciler, fakülte öğretim üyeleri ve MMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile tanışıp kaynaşması ve yeni öğrenci üyelerin kayıt işleminin yapılması sağlandı.