MMO şantiye şeflerini eğitiyor

Seminerde katılımcılara çeşitli konu başlıklarında bilgi verildi. Samsun, Amasya ve Ordu’dan 19 makine mühendisinin katıldığı eğitimin sunumu MMO Samsun Şube MİEM Kurs Eğitmeni Makine Mühendisi Ahmet Bilal tarafından yapıldı.

Seminerle ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereğince yapıların yapımında şantiye şefinin istihdamının zorunlu olduğunu (yasal istisnalar haricinde), her şantiye şefinin ikamet ettiği il içersinde görev yapabileceğini, şantiye şeflerinin aynı zamanda İşçi Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği yapılması gerekenlerden sorumlu olduğunu söyledi.

Yolaydın, mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üslenebileceği işlerin toplamı 30 bin m2’yi geçemeyeceğini ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde 30 bin m2’yi geçmeme şartı aranmadığını açıklayarak “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca inşaat sektörünün çok tehlikeli sektörler kapsamında olduğunu sözlerine ekledi.