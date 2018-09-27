MMO üyelerine “Plakalı Isı Eşanjörleri Semineri”

TTMD ve MMO Samsun Şube işbirliği ile düzenlenen seminerde Makina Mühendisi Yunus Emre Gök, plakalı eşanjör seçim, hesap yöntemleri ve maliyetini etkileyen unsurlar, plakalı eşanjör konfor-endüstri uygulamaları ve enerji geri kazanım, plakalı eşanjörlerde bakımı ve doğru uygulanması hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Seminerle ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, “Türk Tesisat Mühendisleri Derneği meslek disiplinimizin ihtisaslaşmış bir sivil toplum örgütüdür ve odamızın da kardeş kuruluşudur. 2018-2019 MMO Samsun Şube Çalışma Programı gereği üyelerimizin mesleki gelişimi ve güncel gelişmeleri takip edebilmesi adına eğitim ve seminerler düzenledik. TTMD işbirliği ile seminerleri devam edecek” dedi.

Seminerin ardından TTMD Samsun İl Temsilcisi Cem Gürel tarafından Yunus Emre Gök'e vermiş olduğu bilgiler için teşekkür belgesi verildi.