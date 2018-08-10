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10 Ağustos 2018 11:07

MMO’dan “asansör” eğitimi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi asansör sektöründe çalışanlara yönelik “TS EN 81-20 İnsan ve Yük Asansörleri Standardı Eğitimi” gerçekleştirdi.

MMO’dan “asansör” eğitimi

10 Ağustos 2018 11:07


MMO Samsun Şube Seminer Salonunda yapılan eğitime Samsun’da faaliyet göstermekte olan 21 asansör firmasından 35 kişi katıldı. Eğitim, MMO Samsun Şube AKM Samsun Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Soner Akyıldız tarafından verildi.


Eğitimle ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, şube olarak üyelerin beklentisi ve gelişmeler doğrultusunda eğitimler planladıklarını, üyelere ve kamuoyuna yönelik eğitimlerin yapılan planlama doğrultusunda artarak devam edeceğini söyledi. Gürkan, Samsun’da ve bölgede asansörlerin imalatı, montajı, periyodik kontrolleri ve sektörde çalışan makina mühendislerinin eğitim/belgelendirmelerine yönelik ilgili kurum/kuruluşlar ile koordineli bir çalışma sürdürdüklerini, sektörün sorunlarını ve gelişimini yakından izleyerek çözüm önerileri oluşturma gayretinde olduklarını dile getirdi.




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