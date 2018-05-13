MMO’dan Büyükşehir’e çıkartma

Ziyarette Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’e yeni görevinde başarılar dileyerek, 2018–2019 dönemi şube çalışma programı hakkında detaylı bilgi aktardı. Ziyaretlerle ile ilgili basına bilgi veren Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulunun 2018–2019 çalışma programı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret ederek birlikte çalışma ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerimize, Samsun’a ve ülkeye hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

Ziyarete ayrıca Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Er, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Akarsu, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Ünsal Kıran, Mehmet Saraçoğlu, Mehmet Aytaç Taygal, Erdi Yıldırım, Ali Dinler ve Nuri Özdoğan katıldı.