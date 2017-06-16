MMO’dan eğitim protokolü

derece yakınlarına yüzde 25 indirim sağlanacak.

Protokol, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve ortaokul müdürü Cansade Balıkcı tarafından MMO Samsun Şube Hizmet Binası’nda imzalandı. İmzalanan protokol gereği MMO Samsun Şube üyeleri ve 1. derece yakınlarının katılım sağlayacakları eğitim-öğretim hizmetleri üzerinden yüzde 25 indirimden faydalanacak.

Protokolle ilgili olarak basına bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, MMO Samsun Şubesi’nin kurumlarla işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.

Cansade Balıkcı ise MMO Samsun Şube üyelerinin ve 1. derece yakınlarının uygun koşullarda kaliteli eğitim hizmetinden faydalanabileceklerini belirtti.