MMO’dan eğitim semineri

MMO Samsun Şube Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda makine mühendisi katıldı. Seminerde Makine Mühendisi Gökhan Karadayı, su depoları hakkında genel bilgi, modüler su depoları, su depoları çeşitleri ve seçim kriterleri, yapılan seçim hataları, yararlı hacim hesabı, ana depolarda ve arakat transfer depolarında olması gereken özellikler, vorteks plakası ve önemi, su depolarında malzeme seçimi ve deprem, yangın ve hijyen yönünden depoların incelenmesi konu başlıklarında detaylı bilgi aktardı.

Seminerle ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, 2016-2017 Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Çalışma Programı gereği üyelerinin mesleki gelişimi ve güncel gelişmeleri takip edebilmesi adına eğitim ve seminerler düzenlediklerini söyleyerek konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.