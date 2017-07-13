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13 Temmuz 2017 10:42

MMO’dan EKB eğitimi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi “Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı BEP TR II Oryantasyon Eğitimi” düzenledi.

MMO’dan EKB eğitimi

13 Temmuz 2017 10:42


Oryantasyon eğitiminde katılımcılara Enerji Verimliliği Kanunu gereği düzenlenen yönetmelikler, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, yönetmelik süreci ve kapsamı, tasarımlar, yenilenebilir enerji kullanımı, mevcut bina kavramı, enerji kimlik belgesi ve düzenlenmesi, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, bina enerji performansı hesaplama yöntemi ve binalarda enerji performansı yazılımından (BEP-TR) oluşan konu başlıklarında bilgi verildi.


Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat illeri ve Merzifon ilçesinden toplam 22 makine mühendisi ve mimarın katıldığı oryantasyon eğitiminin sunumu MMO EKB Eğitmeni Makine Mühendisi Tunç Türkoğlu tarafından yapıldı.



“Sürdürülebilir bir gelişim ve yaşanabilir bir dünya için enerjiyi verimli kullanmak zorundayız”


Oryantasyon eğitimiyle ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ” kapsamında 2010 yılının Aralık ayından itibaren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanı eğitimi düzenlediklerini açıkladı. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği binalara verilen Enerji Kimlik Belgesinin (EKB) düzenlenmesinde kullanılmakta olan mevcut BEP-TR programının internetten bağımsız, çizim destekli ve yenilenebilir kaynakları içeren ikinci versiyonunun (BEP-TR II) 2017 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanıma açılacağını, bu kapsamda daha önce verdikleri eğitimi almış EKB uzmanlarına 1 (bir) günlük (BEP TR II) oryantasyon eğitimi düzenlediğini belirten Gürkan, “Sürdürülebilir bir gelişim ve yaşanabilir bir dünya için enerjiyi verimli kullanmak zorundayız” dedi.




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