MMO’dan kurumsal işbirliği

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’u Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasında ziyaret etti. Ziyarette MMO Samsun Şubesi’nin 2016- 2017 dönemi Şube Çalışma Programı hakkında detaylı bilgi verildi ve kurumlarla yapılan çalışmalar görüşüldü.

Ziyarete MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, Başkan Yardımcısı Özkan Er, Sekreter Üye Nail Yolaydın, Sayman Üye Aycan Türkel, Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Akarsu ve Mehmet Saraçoğlu katıldı.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Kadir Gürkan, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube 2016 -2017 Çalışma Programı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret ederek birlikte çalışma ortamları oluşturmaya çalıştıklarını, Emniyet Müdürlüğü ile A.İ.T.M Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalar sürdürdüklerini açıkladı.