MMO’dan LPG uyarısı

Samsun’da yaşanan doğalgaz patlamasının ardından MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, LPG konusunda uyarılarda bulundu. Önmeli açıklmalarda bulunan Yolaydın şunları söyledi: "İlkadım adresinde bulunan bir iş yerinde bir patlama meydana geldi. Yapılan ilk tespitlerde patlamanın Doğalgazdan mı yoksa LPG den mi kaynakladığı hususu tespit edilemedi. Bunun nedeni ise işyerinde hem LPG hem de doğalgaz kullanan ekipmanların bulunması. Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin araştırmasına ve hazırlayacağı rapora göre konu netlik kazanacak. Patlamanın doğalgazdan mı yoksa LPG’den mi kaynakladığının tespit edilmesinden ziyade daha önemli bir konuya tüm halkımızın dikkatini çekmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere kamusal bir hizmet olan doğalgazın kent içi dağıtımı, 4646 sayılı Doğalgaz Kanunu’na göre doğal gaz dağıtım şirketleri aracılığıyla yapılmaktadır. Doğalgazın, kullanım mahallerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırılması ve emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığının denetiminde bu kuruluşlar görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlar, doğal gaz iç tesisat şartnamelerine ve ilgili standartlara göre, doğalgazın ilk devreye alınmasında gerekli kontrolleri yapmaktadırlar. Sonrasında ise belli dönemlerde tekrar yerinde incelemeleri yaparak eksiklikleri tespit etmekte, projesine uygun olmayan imalatlar var ise gerekli yaptırımlar uygulamaktadırlar. Sanayide ve işletmelerde kullanılan doğalgazın da kontrolü yine doğal gaz dağıtım firması tarafından yapılmaktadır. Evlerimizde kullandığımız doğalgazdan farklı olarak sanayide ve işletmelerde kullanılan doğalgaz sistemlerinde karbon monoksit gazının ortamda belirli bir seviyeye ulaşması durumunda veya herhangi bir doğal gaz kaçağı olması durumunda alarm veren sensörleri, emniyet vanaları ile çeşitli emniyet tedbirleri mevcuttur. Doğalgazın kullanıma sunulmadan önce her türlü tedbirin alınması projesine ve mevzuata uygun olup olmadığının denetlenmesi zorunlu iken, evimizde, fabrikalarda ve aracımızda kullandığımız diğer bir yakıt türü olan LPG de ise durum biraz farklıdır".

LPG’nin üç kullanım alanı bulunduğunu belirten Yolaydın, "Tüpgaz, otogaz ve dökme LPG. Kolay taşınabilme özelliği ve ısıl değerinin yüksek olması dolayısıyla her ihtiyaca cevap verebilen LPG, endüstriden, konut kullanımına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yanma sırasında meydana getirdiği ısı ve enerji miktarı olarak doğalgaz ile paralel özellikler taşımaktadır. LPG’yi araçlarımızda kullandığımız gibi dökme gaz olarak da sıcak su ve buhar üretiminde, ısıl işlemlerde, kurutma, lehimleme, kesme, kaynak gibi çeşitli süreçlerde de kullanmak mümkündür. Doğalgazı bulunmayan evlerde de yine LPG’yi mutfakta pişirme, banyolarımızda sıcak su temini ve ayrıca ısınma amaçlı kullanmaktayız. LPG’ nin araçlarımızda kullanılması konusu bilindiği üzere 24 Haziran 2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ le tümüyle denetimsiz hale getirilmiş ve araçlarda LPG dönüşümü yapan firmaların beyanına bağlanmıştı. Yapılan yakıt sistemi dönüşümünün uygunluğunun denetimi, sızdırmazlık kontrollerinin yapılması uygulaması kaldırılmıştı. Dökmegaz yani LPG’nin tüketiciye kamyon ve tankerlerle ulaştırılması ve tüketicinin tanklarında depolanması esasına dayanan kullanım şeklinde ise LPG’ nin bulunduğu tanktan ocağa veya gaz yakıcı cihaza kadar giden gaz hatları bulunmaktadır. Doğalgazdan farklı olarak LPG sıvı halde bulunmaktadır. Yüksek basınç altında depolanabildiği için sadece bu haliyle bile çok daha fazla emniyet unsurları donatılmış olması gerekmektedir. Oturduğu bölgede doğalgaz bulunmadığı için evine LPG tesisatı yaptıran vatandaşlarımızın hat imalatını, tank yerleşimini, ilgili standartlara uygun olacak şekilde, güvenlik mesafelerine uygun olarak dolum tesisi yetkilileri gözetimi ve denetiminde yaptırmaları gerekmektedir. Sistemdeki tüm emniyet tedbirlerinin çalışır durumda olması, herhangi bir gaz kaçağı durumunda güvenlik unsurları ile donatılmış olması önemlidir. Gaz tedarikçisi olan LPG kurulumunu yapan dolum tesisi yetkilileri tarafından her yıl kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Ancak LPG hatlarının ve tank kurulumlarının yetkisiz kişiler eliyle yapılması tüm vatandaşlarımızı can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tip taleplerini kurumsal firmalar üzerinden yapmaları hem kendi hem de diğer vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önemlidir. MMO Samsun Şubesi olarak uyarıyoruz. Yüksek basınçlarda taşınması, bu şekilde depolanması, basıncının düşürülerek gaz haline getirilmesi yöntemi ile kullanıma sunulması nedeni ile doğalgazdan çok daha tehlikeli bir yakıt olan LPG’nin kamusal denetimlerinin mevzuat eksikliklerinin bir an evvel giderilmesi, periyodik olarak her türlü LPG sisteminin uzman ve yetkili kişi ve kurumlarca denetlenmesi sağlanmalıdır" dedi.