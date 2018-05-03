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03 Mayıs 2018 10:24

MMO’dan protokol

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, bir giyim mağazası ile protokol imzaladı.

MMO’dan protokol

03 Mayıs 2018 10:24


Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve mağazanın halkla ilişkiler sorumlusu Canberk Atlı’nın oda binasında imzaladıkları protokol gereği, MMO Samsun Şube üyeleri ve birinci derece yakınları, yapacakları alışverişlerde ekstra indirimli olarak yararlanabilecekler.


Protokolle ilgili olarak basına bilgi veren Nail Yolaydın, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube olarak üyelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, imzalanan protokoller ile üyelere daha verimli hizmet vermek istediklerini söyledi.




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