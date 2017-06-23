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23 Haziran 2017 10:11

MMO’dan sağlık anlaşması

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi üyelerine yönelik özel bir göz hastanesi ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.

MMO’dan sağlık anlaşması

23 Haziran 2017 10:11


Protokol, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ve hastane müdürü Gökçe Kaan Alan’ın katılımı ile MMO Samsun Şubesi’nde imzalandı. Protokolle ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Kurumsal bilgi ve teknik donanımı açısından sağlık sektöründe öncü bir branş hastaneyle imzaladığımız protokol sebebiyle mutluyuz. Bugüne kadar MMO Samsun Şube olarak üyelerimize yönelik pek çok çalışma yürüttük ve imzalanan protokol ile üyelerimize verdiğimiz hizmeti daha verimli hale getirmek istiyoruz" dedi.


Gökçe Kaan Alan da hastane olarak MMO Samsun Şube üyelerine hizmet verecek olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirdi.




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