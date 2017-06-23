MMO’dan sağlık anlaşması

Protokol, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ve hastane müdürü Gökçe Kaan Alan’ın katılımı ile MMO Samsun Şubesi’nde imzalandı. Protokolle ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Kurumsal bilgi ve teknik donanımı açısından sağlık sektöründe öncü bir branş hastaneyle imzaladığımız protokol sebebiyle mutluyuz. Bugüne kadar MMO Samsun Şube olarak üyelerimize yönelik pek çok çalışma yürüttük ve imzalanan protokol ile üyelerimize verdiğimiz hizmeti daha verimli hale getirmek istiyoruz" dedi.

Gökçe Kaan Alan da hastane olarak MMO Samsun Şube üyelerine hizmet verecek olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirdi.