Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 10:52

MMO’dan sağlık protokolü

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, bir özel hastane ile “kurumsal sağlık anlaşması” imzaladı.

MMO’dan sağlık protokolü

04 Mayıs 2018 10:52


MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve hastanenin kurumsal pazarlama uzmanı Birgül Gedikli’nin oda binasında imzaladıkları protokol gereği; Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube üyeleri ve birinci derece yakınları hastanenin tüm polikliniklerinde ve doğum hizmetleri de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler.


Protokolle ilgili açıklama yapan Nail Yolaydın, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak üyelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, imzalanan protokoller ile üyelerine daha verimli hizmet vermek istediklerini, üyelerine sağlık alanında da aldığı hizmetlere yönelik seçenekler oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
19
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç