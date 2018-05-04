MMO’dan sağlık protokolü

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve hastanenin kurumsal pazarlama uzmanı Birgül Gedikli’nin oda binasında imzaladıkları protokol gereği; Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube üyeleri ve birinci derece yakınları hastanenin tüm polikliniklerinde ve doğum hizmetleri de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler.

Protokolle ilgili açıklama yapan Nail Yolaydın, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak üyelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, imzalanan protokoller ile üyelerine daha verimli hizmet vermek istediklerini, üyelerine sağlık alanında da aldığı hizmetlere yönelik seçenekler oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.