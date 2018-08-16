MMO’dan sürücülere uyarı

Kurban Bayramı tatili nedeni ile trafikte yoğunluk yaşanacağını belirten Nail Yolaydın, trafik kazalarını önlemek için tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Trafik kazalarında her yıl çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini, binlerce insanın yaralandığı ve sakat kaldığını dile getiren Yolaydın, "Ülkemizde 2017 yılında toplamda 1 milyon 202 bin 716 trafik kazası gerçekleşmiş, bu kazalarda ise toplamda 7 bin 427 kişi hayatını kaybetmiş ve 300 bin 383 kişi yaralanmıştır. Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için alt yapı hizmetleri, acil müdahale ve ilkyardım, kaza sonrası kurtarma hizmetleri, eğitim, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi ile mümkündür. Trafik kazalarına bakıldığında; sürücünün, yayanın, aracın ve kötü yol koşullarının kazaya neden olduğunu görüyoruz. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 88 ile ilk sırada olup, Samsun ülke genelinde trafik kazası sıralamasında 12. sırada yer almaktadır. Trafik kazalarının çoğunlukla bir an önce evine kavuşmak isteyen sürücülerin kuralları ihlal etmesiyle yaşanmakta olup, bu nedenle uzun yolculuklarda son bir saatte daha dikkatli olunması gerekmektedir" dedi.

Trafik kazalarını önleyebilmek için alınacak tedbirleri sıralayan Yolaydın şunları söyledi:

"Kullanacağınız aracın bakımlarının yapılmış olması, lastikler, frenler, direksiyon, farlar ve cam sileceklerinin mutlaka iyi çalışır durumda olması gerekmektedir. Sürücülerin yolculuk öncesi dinlenmeleri ve uykusuz yola çıkmamaları gerekmektedir. Kazaların en önemli nedenlerinden biri de aşırı hızdır. Hız limitlerine uyulmalıdır. Unutmayınız ki hızınız arttıkça kontrolünüz azalmaktadır. Sürücü ve araçta bulunan yolcuların mutlaka emniyet kemeri takılı olmalıdır. Mecbur kalınmadıkça bagaj dışı hiçbir eşyanın araç içerisinde bulundurulmaması gerekmektedir. 10 yaş altı çocuklarımızın kesinlikle ön koltukta seyahat etmelerine müsaade edilmemelidir. 0-5 yaş arası çocukların mutlaka çocuk koltuğunda emniyet kemeri takılı vaziyette seyahat etmeleri sağlanmalıdır. Trafik kurallarına uyulmalı, uyulmayan her kuralın kazaya sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Alkollü araç kullanılmamalıdır. Seyahatler esnasında 2 saatte bir mola verilip vücudun hareket etmesi sağlanmalıdır."