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01 Temmuz 2018 12:50

MMO’dan teknik ve sosyal gezi

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, üyelerine yönelik, ’Katı Atık Bölgesi Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi’ ve ’Kedi Kasabası’ gezisi düzenledi.

MMO’dan teknik ve sosyal gezi

01 Temmuz 2018 12:50


Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bölgesi Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinde MMO üyelerini karşılayan Makine Mühendisi Selim Yılmaz, tesis ve katı atık dönüşüm müzesi hakkında üyelere bilgi verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bölgesi Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinde günlük 750 ton civarında çöp depolandığını belirten Yılmaz, tesiste aylık 23 bin hanenin elektrik tüketim ihtiyacını karşılayacak enerji üretildiği söyledi. Katı Atık Bölgesi Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi gezisinden sonra üyeler, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde yer alan Kedi Kasabası’nı ziyaret etti. Kedi Kasabası’nda yazlık-kışlık bungalov evleri, kediler için ayrılmış özel oyun alanları ve kedi/köpek maması üretim tesisi hakkında Veteriner Hekim Hande Yaman tarafından üyeler bilgilendirildi.


Üyeler için güzel bir etkinlik olduğunu belirten Makine Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, bundan sonra da bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.




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