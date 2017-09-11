Motosiklet hırsızlarını güvenlik kamerası ele verdi

Olay, Pazar Mahallesi Umut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece Erdal Altaş’a ait iş yerinin önüne gelen 2 kişi kapalı olan iş yerinin kapısını çalarak içeride birinin olup olmadığına baktı. İçeride kimsenin olmadığından emin olan motosiklet hırsızları iş yeri önünde park halinde bulunan 2 adet servis motosikletini alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi Erdal Altaş motosikletlerin kapının önünde olmadığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzere polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde motosikletin 1 tanesi iş yerine 200 metre mesafede tarlada bulunurken, diğer motosiklet ise Samsun’da fuar içinde terk edilmiş bir vaziyette ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Sefa Ahmet S. (20) 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkartıldı. Kimliği belirlenen diğer şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Erdal Altaş, "İş yerimden 2 tane motosikletim çalındı. Motosikletlerimi emniyetin çalışmasıyla beraber bulduk. Bana verdikleri ve motosikletlere verdikleri zarar söz konusu. Motosikletin 1 tanesi iş yerimin 200 metre ilerisinde parçalanmış ve tarlaya atılmış bir şekilde bulundu. Bu motorumuzda da hasar var. Servisteki arkadaşlar bakacaklar ne kadar hasar olduğunu çıkartacaklar. Bunu yapan kişilerin mutlaka adalet karşısında cezasını alması gerek. Çünkü burada hepimizin can ve mal güvenliğimiz söz konusu. Emniyet teşkilatındaki arkadaşlara da teşekkür ederim, güzel bir çalışma ile bugünde motorlarımızı bulmuş olduk” dedi.