Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı

Samsun'da motosikletin kavşakta kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı'nda saat 18.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Mocuk (19) idadesindeki plakası tespit edilemeyen motosiklet, kavşakta Ercan Akfındık'ın kullandığı 55 EF 101 plakalı kapalı kasa kamyonetin sağ ön çamurluğuna yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.