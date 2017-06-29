Motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü defnedildi

Sakarya’da astsubay olarak görev yapan ağabeyini karşılamak için yolan çıkan Birol Hasan Yanıklar (45), Ovaakça Gişelerini geçen ağabeyinin kullandığı aracı solladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletiyle bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklenen Yanıklar, hayatını kaybetti.

Yanıklar’ın cenazesi baba ocağı Samsun’un Bafra ilçesi Elifler Mahallesi’ne getirildi. Elifli Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Birol Hasan Yanıklar mahalle mezarlığında defnedildi.

Motosiklet tutkunu Yanıklar 8 aylık bir kız çocuğu babasıydı.