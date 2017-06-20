Motosikletle aracına çarpan şahsı tabancayla ağır yaraladı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Camii Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. (34) motosikleti ile seyrederken N.K.K.’nin (55) otomobiline arkadan çarparak maddi hasara sebep oldu. Bu sırada N.K.K. ile V.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında N.K.K. tabancayla V.A.’ya ateş açtı. 5 yerinden vurularak ağır yaralanan V.A., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. N.K.K. ise olaydan sonra otomobil ile kaçtığı Bafra ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan N.K.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.