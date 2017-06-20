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20 Haziran 2017 20:13

Motosikletle aracına çarpan şahsı vuran tutuklandı

Samsun’da motosiklet ile otomobiline arkadan çarpan şahsı çıkan tartışma sonucu tabancayla 5 yerinden vurarak ağır yaralayan sürücü tutuklandı.

Motosikletle aracına çarpan şahsı vuran tutuklandı

20 Haziran 2017 20:13


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Camii Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. (34) motosikleti ile seyir ederken N.K.K.’nin (55) otomobiline arkadan çarparak maddi hasara sebep oldu. Bu sırada N.K.K. ile V.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında N.K.K. tabancayla V.A.’ya ateş açtı. 5 yerinden vurularak ağır yaralanan V.A., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. N.K.K. ise olaydan sonra otomobil ile kaçtığı Bafra ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorgusu tamamlanan N.K.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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