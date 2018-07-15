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15 Temmuz 2018 19:59

Motosikletle Türkiye turuna çıkan Alman kazada yaralandı

Samsun’da motosikletle Türkiye turuna çıkan Alman vatandaşı ile çarpıştığı aracın sürücüsü yaralandı.

Motosikletle Türkiye turuna çıkan Alman kazada yaralandı

15 Temmuz 2018 19:59


Kaza, Samsun Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan gelip motosikleti ile Türkiye turuna çıkan Alman uyruklu Fritz Hermann Koldehofe idaresindeki ROWFK 62 yabancı plakalı motosiklet, önünde seyir eden Murat Karakaya idaresindeki 55 UD 565 plakalı otomobile çarptı. Otomobil de önünde seyir eden Davut Demir idaresindeki 55 RR 826 otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Fritz Hermann Koldehofe ile otomobil sürücüsü Murat Karakaya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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