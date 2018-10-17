Motosikletli yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları uygulama ve denetimlerde adeta suçlulara göz açtırmıyor. Olaylara takviye ekip olarak kısa sürede ulaşıp suçluların yakalanmasına yardımcı olan Yunus ekipleri, ayrıca şehrin belirli cadde ve sokaklar ile umuma açık iş yerlerinde de aramalar yapıyor.

Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği ekipleri 2018 yılı içinde bin 822 olaya intikal etti. 20 bin 249 kişinin GBT kaydı soran ekipleri, 387 aranan şahıs yakaladı. 83 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yaptı. 3 bin 398 aracı kontrol etti. 16 adet aranan (çalıntı-yakalamalı-hacizli) araç yakaladı. 17 araç trafikten men edildi. 78 adet trafik kural ihlal tespit tutanağı tanzim etti.

Yapılan aramalarda, 65 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği, 25 adet kurusıkı tabanca, 414 adet kesici ve delici alet, 608 adet tabanca ve tüfek mermisi, 256,56 gram esrar maddesi, 517 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 27 şişe kaçak içki, 269 karton kaçak sigara, 27 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirerek adli işlemler için ilgili birimlere teslim etti.

Bugün yapılan uygulamada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda araç ve kişi üzerinde arama yapıldı.