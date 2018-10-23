Müdürler bilgilendirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sene başı okul/kurum işveren ve işveren vekillerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, geleceğin teminatı öğrenciler için okulların daha güvenli hale getirilmesi için alınacak önlemler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi. İlgili kanun ve yönetmeliklerin yürütülmesinde okul ve kurullarda koordinasyonun sağlanması için yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili İş Güvenliği Uzmanı Fatih Üstüner tarafından bilgi verilerek alınması gereken önlemler anlatıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonundaki etkinliğe katılan okul müdürleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı'nın çok yararlı olduğunu belirterek son derece önemli bir konu hakkında edinilen bilgilerin kendilerine alacakları önlemler ve dikkat etmeleri gereken konular hakkında ışık tutacağını söylediler.