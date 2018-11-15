Müftülük binasından laptop çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde müftülük binasından laptop çalınan hırsız, kapıya da Türk bayrağı astı.

Olay, Emirefendi Mahallesi'nde bulunan İlçe Müftülüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında müftülük binasına giren henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, binada yaptığı kontroller sonunda içeride bulunan güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Binanın elektrik panosundan şalteri kapatan hırsız, daha sonra 3. katta bulunan odanın kapısını kırarak içeri girdi. Odada bulunan laptopu alan şahıs, odanın kapısına Türk bayrağı astıktan sonra kaçtı.

Sabah müftülük binasına gelen görevliler kapının kırık olduğunu ve masa üzerinde bulunan laptopun çalındığını gördü. Olay polise haber verildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonunda binaya giren hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayıyla ilgili inceleme sürüyor.